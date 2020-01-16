هل تؤدي امرأة دور العميل 007 في الفيلم القادم لـ"جيمس بوند"؟

القدس - بواسطة محمد عز العرب - حسمت منتجة أحدث أفلام سلسلة "جيمس بوند" الشّهيرة، باربرا بروكولي، الجدل الدّائر في التّكهّنات بشأن من سيحل محل الممثل دانييل كريج في تجسيد شخصية العميل 007، بعد انتشار شائعات تقول بأنّ امرأة ستلعب الدّور، فيما أكّدت بروكولي عكس ذلك.
ومن المقرر أن يتنحى كريج (51 عاما) عن أداء الشخصية بعد الفيلم الأحدث "نو تايم تو داي" (لا وقت للموت) والذي سيعرض في نيسان/ أبريل.
وانتشرت الشائعات بشأن من سيحل محل كريغ، فيما وهل ستكون امرأة لكن المنتجة أبلغت مجلة فارايتي أن الممثل الذي سيلعب الدور سيكون حتما رجلا، إذ قالت بروكولي وهي منتجة الفيلم إلى جانب مايكل جي. ويلسون "يمكن أن يكون (الممثل) من أي عرق لكن لا بد أن يكون رجلا".
وقالت بروكولي إنها تؤمن بابتكار شخصيات نسائية قوية لكنها أضافت أنّها "لست مهتمة بأخذ شخصية رجل ومنحها لامرأة كي تجسدها. أعتقد أن النساء أكثر أهمية من ذلك".
وسلسلة أفلام "بوند" من أكبر السلاسل من حيث الإيرادات في العالم، إذ حقق فيلم "سبكتر" الذي أنتج عام 2015 إيرادات بلغت 880 مليون دولار في شباك التذاكر العالمي بينما تجاوز فيلم "سكاي فول" الذي أنتج عام 2012 حاجز المليار دولار عالميا.
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