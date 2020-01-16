استطلاعان يتوقعان زيادة قوة تحالف أحزاب اليمين المتطرف

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أظهر استطلاعان للرأي العام الإسرائيلي، نشرا مساء اليوم، الخميس، تفوق قائمة "كاحول لافان" على الليكود بخمس مقاعد برلمانية في أحدهما، في ما تفوق رئيس القائمة، بيني غانتس، في الاستطلاع ذاته، على زعيم حزب الليكود، بنيامين نتنياهو، في ما يتعلق بالشخصية الأنسب لرئاسة الحكومة الإسرائيلية المقبلة.

استطلاع القناة 12

تصدّرت قائمة "كاحول لافان" استطلاع الرأي، الذي أجرته قناة 12 الإسرائيلية مساء اليوم بفارق 3 مقاعد عن الليكود، وسط عدم قدرة أي منهما على تشكيل الحكومة حسب التحالفات الحاليّة، في حين تحافظ القائمة المشتركة على تمثيلها.

ووفقًا لنتائج الاستطلاع، تحصل "كاحول لافان" في انتخابات تجري اليوم، على 34 مقعدا، بينما يحصل الليكود على 32 مقعدًا، فيما تحافظ القائمة المشتركة على تمثيلها بـ13 مقعدًا.

وأظهر الاستطلاع أن تحالف الأحزاب اليمينية المتطرفة، "إلى اليمين"، يحصل على 10 مقاعد، كما تحصل الأحزاب "يسرائيل بيتينو"، برئاسة أفيغدور ليبرمان، و"شاس" وتحالف "العمل – غيشر- ميرتس" على 8 مقاعد لكل منها.

في المقابل، يحصل حزب "يهودوت هتواره" برعامة ياعكوف ليتسمان، على 7 مقاعد.

استطلاع قناة "كان"

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بحسب نتائج الاستطلاع الذي نشرته قناة "كان" الإسرائيلية، تحصل "كاحول لافان" لو جرت الانتخابات اليوم على 36 مقعدًا، في حين يقتصر تمثيل الليكود على 31 مقعدًا، بينما تحافظ القائمة المشتركة على تمثيلها الحالي، وتحصل على 13 مقعدا.

في المقابل، يحصل تحالف "العمل - غيشر - ميرتس" برئاسة عمير بيرتس، على 9 مقاعد، علما بأن خوض الانتخابات بقائمتين منفصلتين (بحسب استطلاعات سابقة ووفقًا لنتائج الانتخابات الأخيرة) قد يرفع من تمثيلها إلى 11 عضوا في الكنيست.

ويحصل حزب "شاس" الحريدي على 9 مقاعد أيضًا، وبيّن الاستطلاع حصول كتلة "يهدوت هتوراه" الحريدية على 8 مقاعد برلمانية في انتخابات تجري اليوم.

في حين يحصل تحالف أحزاب اليمين المتطرف، "إلى اليمين"، و حزب "يسرائيل بيتينو" برئاسة أفيغدور ليبرمان، على 7 مقاعد لكل منهما.

وفي ما يتعلق بتوزيع المقاعد على المعسكرات السياسية، يحصل معسكر نتنياهو على 55 مقعدًا، فيما يحصل معسكر غانتس على 45 مقعدًا، وستبقى القائمة المشتركة ممثلة بـ13 مقعدا، وليبرمان بـ7 مقاعد.

وفي كلا الاستطلاعين لم يتجاوز حزب "عوتسماه يهوديت" نسبة الحسم (3.25%).