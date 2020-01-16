حفتر يصل إلى أثينا في زيارة رسمية اليوم

الخميس 16 يناير 2020

المشير حفتر

وصل القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، اليوم الخميس ، العاصمة اليونانية أثينا، في زيارة رسمية، وذلك بعد لقائه وزير الخارجية الألماني هايكو ماس في مقر القيادة بمدينة بنغازي.

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ووفقاً لصحيفة "أخبار ليبيا 24" "يصل حفتر إلى أثينا في زيارة رسمية".

وكان المكتب الإعلامي للقيادة العامة للجيش الليبي قد أعلن في بيان صحفي عبر صفحته على موقع "تويتر" أن "القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير خليفة حفتر استقبل وزير الخارجية الألماني هايكو ماس في مقر القيادة العامة في مدينة بنغازي، اليوم الخميس".

وأكد حفتر، خلال اللقاء: "تمسك الجيش الوطني الليبي بالثوابت الوطنية ومحاربة الإرهاب ونزع أسلحة المليشيات، والحفاظ على سلامة وسيادة ليبيا ووحدة أراضيها"، معبراً عن "تقديره للجهود التي تبذلها الدولة الألمانية" .