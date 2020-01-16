شكرا لقرائتكم خبر عن 6 دول تطالب بمحاسبة كاملة في حادث «الطائرة الأوكرانية» والان نبدء بالتفاصيل

دعت كندا وأوكرانيا وبريطانيا والسويد وأفغانستان وهولندا، اليوم الخميس، إلى إجراء تحقيق دولي شفاف في سقوط طائرة ركاب أوكرانية خارج طهران الأسبوع الماضي. وقال وزير الشؤون الخارجية الكندي فرانسوا فيليب شامبين للصحفيين عقب مباحثات في لندن إن الدول الست تريد "محاسبة كاملة وشفافية تامة وتعاون كامل من إيران". واعترفت القوات المسلحة الإيرانية مطلع الأسبوع بأنها أسقطت عن غير عمد طائرة ركاب للخطوط الدولية الأوكرانية رحلة بي إس 752 ظنا منها أنها صاروخ. ولقي كل ركاب الطائرة وطاقمها الـ176 شخصا حتفهم، وكان من بينهم 82 إيرانيا، و57 كنديا و11 أوكرانيا ومواطنون من السويد وبريطانيا وأفغانستان وألمانيا. وقال مسؤولون إن 138 راكبا على متن الطائرة بوينج 737 كانوا في طريقهم إلى كندا.

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