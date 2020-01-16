العثور على جثة فتاة في مدينة الصدر شرقي بغداد

افاد مصدر امني، الخميس، بأن قوة امنية عثرت على جثة فتاة في مدينة الصدر شرقي بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "قوة امنية عثرت على جثة فتاة تبلغ من العمر ١٥ عاما ضمن حي طارق بمدينة الصدرشرقي بغداد"، مبينا ان "الجثة بدت عليها اثار اطلاق نار بمنطقة الرأس".

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واضاف المصدر ان "القوة نقلت الجثة الى الطب العدلي، فيما فتحت تحقيقا في ملابسات الحادث".

يذكر أن بغداد تتمتع باستقرار أمني نسبي، فيما تعثر القوات الامنية بين فترة وأخرى على جثث مجهولة الهوية في مناطق متفرقة منها غالبيتها بدوافع جنائية.