اندلاع حريق داخل المطعم التركي وسط بغداد

افاد مصدر امني، الخميس، بان حريقا اندلع داخل المطعم التركي وسط بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "حريقا اندلع في افرشة داخل المطعم التركي وسط بغداد، ما ادى الى الحاق اضرار مادية دون وقوع اية خسائر بشرية".

واضاف المصدر ان "فرق الدفاع المدني تدخلت لاخماد الحريق"، دون ذكر المزيد من التفاصيل.