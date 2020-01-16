انتحار رجل واصابة اخر اثناء محاولة انتحاره في بغداد

افاد مصدر امني، الخميس، بانتحار رجل واصابة اخر اثناء محاولة انتحاره في بغداد.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "رجلا انتحر عن طريق رمي نفسه من اعلى سطح داره ضمن منطقة الحسينية".
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "مفوضا منسوبا للنجدة اصيب اثناء محاولة انتحاره بواسطة شنق نفسه بحبل ضمن قضاء المحمودية".
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