عضو بالكونجرس لـ"العين الإخبارية": محاكمة ترامب لعبة سياسية

قال مايكل ماكول، كبير الجمهوريين في لجنة العلاقات الخارجية في الكونجرس الأمريكي، إن ما يحدث مع الرئيس دونالد ترامب هو "لعبة سياسية" من الحزب الديمقراطي مع اقتراب الانتخابات الرئاسية.

وأضاف ماكول، في حديث خاص مع "العين الإخبارية"، أن كل الإجراءات التي يقوم بها الحزب الديمقراطي هي فقط لدوافع انتخابية لتقدم نتائج ترامب في استطلاعات الرأى.

وأكد عضو الكونجرس، أن هناك رفض من الحزب الديمقراطي لجميع قرارات ترامب وهذا ليس بدافع حرص على الولايات المتحدة، لكن بدوافع حزبية فقط.

وأشار إلى أن استهداف قاسم سليماني قائد فليق القدس التابع لمليشيا الحرس الثوري الإيراني الذي قتل مئات الأمريكيين لم يلقي ترحيب الديمقراطيين في الكونجرس، رغم موافقة الحزب الجمهوري من قبل على استهداف اسأمه بن لادن، في عهد الرئيس السابق باراك أوباما.

وشدد ماكول على أن الهدف من استهداف الإرهاب هو تجميع الشعب الأمريكي، وليس التقسيم كما يفعل الديمقراطيون في الكونجرس.

وأوضح أن الرسالة التي تصل للعالم لا ينبغي أن تظهر الولايات المتحدة بأنها منقسمة داخليا.

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وفي وقت سابق الخميس، بدأ مجلس الشيوخ الأمريكي، رسميا إجراءات محاكمة ترامب بتهمتي استغلال السلطة وعرقلة عمل الكونجرس.





وباشر النائب الديمقراطي في مجلس النواب الأمريكي آدم شيف، مع بدء الجلسة، تلاوة القرار الاتهامي بحق ترامب في مجلس الشيوخ تمهيدا لمحاكمته.

وقال شيف الذي عين كبير المدعين في هذه المحاكمة: "دونالد جون ترامب، رئيس الولايات المتحدة، تم اتهامه بجرائم وجنح خطيرة"، مشيرا خصوصا إلى الاتهامين اللذين وجههما مجلس النواب إليه في 18 ديسمبر/كانون الأول.

ووافق مجلس النواب الأمريكي في تصويت، أمس الأربعاء، على إحالة القرار الاتهامي بحق ترامب إلى مجلس الشيوخ استعداداً لبدء محاكمة عزله.

كما رجح مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية ألا تستغرق محاكمة ترامب أمام مجلس الشيوخ في محاولة لعزله أكثر من أسبوعين.

من جانب آخر انتقد ترامب، إجراءات عزله ووصفها بأنها "خدعة"، وذلك في تعقيب على إعلان الديمقراطيين الفريق الذي سيقود محاكمته بمجلس الشيوخ.

وكتب ترامب على تويتر بعد ثوان من إعلان رئيسة مجلس النواب (الديمقراطية) نانسي بيلوسي، فريق المحاكمة المؤلف من 7 أعضاء: "ها نحن نعود مرة أخرى، خدعة أخرى من الديمقراطيين الذين لا يفعلون شيئا".