نائب ديمقراطي يمهد لمحاكمة ترامب وعزله

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 16 يناير 2020

الخليج 365

باشر النائب الديمقراطي في مجلس النواب الأمريكي آدم شيف، اليوم، تلاوة القرار الاتهامي بحق الرئيس دونالد ترامب في مجلس الشيوخ، تمهيدا لمحاكمته وعزله.

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وقال شيف الذي عين كبير المدعين في هذه المحاكمة «دونالد جون ترامب، رئيس الولايات المتحدة، تم اتهامه بجرائم وجنح خطيرة»، مشيرا إلى أن الاتهامين الموجهين له استغلال السلطة وإعاقة عمل الكونجرس.

ووجه مجلس النواب إلى ترامب تهمتي استغلال السلطة وعرقلة عمل الكونجرس، وحظي القرار بموافقة مجلس النواب.