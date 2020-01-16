إخلاء سبيل المتهمين بإدارة خلية إلكترونية تركية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 16 يناير 2020 الخليج 365 أمر النائب العام بإخلاء سبيل 3 مصريين بضمان مالي قدره عشرة آلاف جنيه، وبإخلاء سبيل تركيين اثنين على أن يسلما للسفارة التركية وللجهة الإدارية وشأنها نحو سرعة تسفيرهما خارج البلاد.كانت النيابة قد استجوبت المذكورين على خلفية التحقيقات التي تجريها بشأن وكالة الأناضول التركية.

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