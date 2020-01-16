شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مصروإيطاليا واليونان تحذرمن خطورة غزو تركيا لليبيا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 16 يناير 2020

الخليج 365

أجرى وزير الخارجية سامح شكري، اليوم، اتصاليّن هاتفييّن بوزيريّ خارجية اليونان وإيطاليا، ركز فيهما على استعراض آخر التطورات على الساحة الليبية.

Advertisements

وأوضحت وزارة الخارجية في بيان مساء اليوم، أن اتصالات الوزير ركزت على ليبيا خاصة الإعلان الصادر عن الرئيس التركي ببدء إرسال قوات إلى ليبيا، حيث تم التأكيد خلال الاتصاليّن على خطورته وتأثيره السلبي على مؤتمر برلين والوضع داخل ليبيا، وبما يُعتبر دليلًا على النية لخرق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ويُنذر بمزيد من تدويل الأزمة الليبية.وأضاف البيان: «تم الإعراب خلال الاتصاليّن عن القلق الشديد من أن يؤدي مثل هذا الإعلان إلى إهدار الجهود المبذولة من قِبَل المجتمع الدولي والدول الحريصة على مصالح ليبيا واستقرارها، وتتضافر فيما بينها للتوصل إلى تسوية شاملة تتضمن التعامل مع كافة أوجه الأزمة الليبية».

وأكد بيان الخارجية على أنه كان هناك توافق بين الوزراء على أهمية دعم العملية السياسية في برلين ومنحها كل فرص النجاح بدلًا من المُغامرة مُجددًا بوضع الجهود الدولية في المسألة الليبية موضع الخطر.