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اللجنة الوطنية في ليبيا تدعو إلى انسحاب المليشيا من مختلف مناطق البلاد

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اليمن العربي ـ متابعات 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 16 يناير 2020

اللجنة الوطنية في ليبيا تدعو إلى انسحاب المليشيا من مختلف مناطق البلاد

الخليج 365 ـ متابعات

دعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، إلى ضرورة الالتزام بمبدأ المساءلة لضمان انسحاب الجماعات المسلحة والمليشيات من مختلف أنحاء البلاد وتفكيكها.

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وأبدت اللجنة في بيان لها قلقها فيما يتعلّق بغياب الالتزام بالخطوات الآلية لإخضاع مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي، للمساءلة من الأطراف المساهمة في مؤتمر برلين حول ليبيا.

وأكدت اللجنة أهمية الحوار السياسي الجاري، ومفاوضات السلام بين أطراف الأزمة الليبية، معبرة عن قلقها من خلو أجندة المحادثات من أي التزامات لضمان المحاسبة عن انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي.

وشددت في بيانها ضرورة ألا تخضع حقوق الإنسان لأي تفاوض أو مساومة، بل يجب أن تكون هي الركيزة الأساسية والنقطة المحورية لأي عملية تسوية.

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