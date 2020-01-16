شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تلاوة القرار الاتهامي بحق ترامب في مجلس الشيوخ تمهيدا لعزله والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 16 يناير 2020

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تلى النائب الديمقراطي في مجلس النواب الأمريكي آدم شيف، يوم الخميس، القرار الاتهامي بحق الرئيس دونالد ترامب في مجلس الشيوخ؛ تمهيدا لمحاكمته سعيا إلى عزله.



وقال شيف الذي عين كبير المدعين في هذه المحاكمة: ”دونالد جون ترامب، رئيس الولايات المتحدة، تم اتهامه بجرائم وجنح خطيرة“.

وتطرق خصوصًا إلى الاتهامين اللذين وجههما مجلس النواب إليه في 18 كانون الأول ديسمبر: استغلال السلطة وإعاقة عمل الكونغرس.