اخبار العالم

تلاوة القرار الاتهامي بحق ترامب في مجلس الشيوخ تمهيدا لعزله

0 نشر
متابعات_اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تلاوة القرار الاتهامي بحق ترامب في مجلس الشيوخ تمهيدا لعزله والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 16 يناير 2020

تلاوة القرار الاتهامي بحق ترامب في مجلس الشيوخ تمهيدا لعزله

Advertisements
متابعات_الخليج 365

تلى النائب الديمقراطي في مجلس النواب الأمريكي آدم شيف، يوم الخميس، القرار الاتهامي بحق الرئيس دونالد ترامب في مجلس الشيوخ؛ تمهيدا لمحاكمته سعيا إلى عزله.

وقال شيف الذي عين كبير المدعين في هذه المحاكمة: ”دونالد جون ترامب، رئيس الولايات المتحدة، تم اتهامه بجرائم وجنح خطيرة“.

وتطرق خصوصًا إلى الاتهامين اللذين وجههما مجلس النواب إليه في 18 كانون الأول ديسمبر: استغلال السلطة وإعاقة عمل الكونغرس.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تلاوة القرار الاتهامي بحق ترامب في مجلس الشيوخ تمهيدا لعزله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا