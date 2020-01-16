شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر القرية العالمية تعلن عن أكبر مسابقة في تاريخها بقيمة 1.4 مليون درهم والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت القرية العالمية في حساباتها على مواقع التواصل الإجتماعي عن أكبر مسابقة في تاريخها، وهي عبارة عن شقة بقيمة 1.4 مليون درهم مقدمة من القرية بالتعاون مع دبي القابضة، وستعلن بقية تفاصيل المسابقة يوم الأحد القادم.



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