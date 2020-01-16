حزب الله يدعو الأطراف اللبنانية الى الابتعاد عن التعقيدات ‏والانقسامات والمناورات

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جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – بيروت
قال نائب رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله الشيخ علي دعموش، الأربعاء، نحن في حزب الله قدمنا كل التسهيلات ولا زلنا نقدم كل ما هو مطلوب من أجل ولادة حكومة إنقاذية منسجمة وفاعلة”.
وأضاف الشيخ دعموش” لا نبحث عن حصص أو امتيازات وانما نبحث عن كيفية وقف الانهيار وانقاذ البلد، ونخشى إن لم يتم التفاهم على تشكيل الحكومة عاجلًا أن نخسر الفرصة المتاحة ونذهب إلى المجهول والفوضى وهذا ليس فيه مصلحة لأحد”.
وأكد أن لبنان يمر في أسوء مرحلة، والوضع الاقتصادي والمالي والمعيشي من سيء إلى أسوء، والبلد بات على حافة الانهيار
وتابع” بتنا في لحظة حرجة وحساسة على مستوى كل الوطن، والناس تصرخ ولم تعد تحتمل الوضع السيء الذي وصلت إليه”.
ولفت الشيخ دعموش إلى أن مستوى الأزمة وحجم المأزق الذي وصلت إليه القوى السياسية في البلد يتطلب من الجميع الابتعاد عن التعقيدات والانقسامات والمناورات، والتخلي عن الكيديات وتصفية الحسابات، والارتقاء إلى مستوى المسؤولية الوطنية وليس الهروب من تحمل المسؤولية، والاسراع في تشكيل الحكومة، وإلا فنحن قادمون على انفجار شعبي واسع لا يستطيع أحد إيقافه وتقدير حجم تداعياته.
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