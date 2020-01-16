حزب الله يدعو الأطراف اللبنانية الى الابتعاد عن التعقيدات ‏والانقسامات والمناورات

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – بيروت

قال نائب رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله الشيخ علي دعموش، الأربعاء، نحن في حزب الله قدمنا كل التسهيلات ولا زلنا نقدم كل ‏ما هو مطلوب من أجل ولادة حكومة إنقاذية منسجمة وفاعلة”.

وأضاف الشيخ دعموش” لا نبحث ‏عن حصص أو امتيازات وانما نبحث عن كيفية وقف الانهيار وانقاذ ‏البلد، ونخشى إن لم يتم التفاهم على تشكيل الحكومة عاجلًا أن نخسر ‏الفرصة المتاحة ونذهب إلى المجهول والفوضى وهذا ليس فيه مصلحة ‏لأحد”.

وأكد أن لبنان يمر في أسوء مرحلة، والوضع الاقتصادي والمالي ‏والمعيشي من سيء إلى أسوء، والبلد بات على حافة الانهيار

وتابع” بتنا في ‏لحظة حرجة وحساسة على مستوى كل الوطن، والناس تصرخ ولم تعد ‏تحتمل الوضع السيء الذي وصلت إليه”.

ولفت الشيخ دعموش إلى أن مستوى الأزمة وحجم المأزق الذي وصلت إليه القوى ‏السياسية في البلد يتطلب من الجميع الابتعاد عن التعقيدات ‏والانقسامات والمناورات، والتخلي عن الكيديات وتصفية الحسابات، ‏والارتقاء إلى مستوى المسؤولية الوطنية وليس الهروب من تحمل ‏المسؤولية، والاسراع في تشكيل الحكومة، وإلا فنحن قادمون على ‏انفجار شعبي واسع لا يستطيع أحد إيقافه وتقدير حجم تداعياته.‏