لمدة 3 أيام.. المرور تعلن إغلاق جزئي لشارع الهرم

كتب: ضياء السقا
أعلنت الإدارة العامة لمرور الجيزة، عن إغلاق جزئي لشارع الهرم لمدة 3 أيام، لاستكمال إجراء أعمال نقل مرافق متعارضة مع مسار المشروع القومى لمترو الأنفاق، الخط الرابع.
وقالت المرور في بيان، إنه سيتم غلق جزئى لشارع الهرم، وتقاطعه مع شارع الشيخ الشربينى " المطبعة " بالاتجاه القادم من المنطقة الأثرية اتجاه ميدان الجيزة، وتقاطع شارع الأهرام مع شارع ضياء بالاتجاه القادم من ميدان الجيزة اتجاه المنطقة الأثرية.
وأضافت، أن الأعمال ستكون لمدة 3 أيام و تبدأ الجمعة الموافق 17 يناير وتنتهى الأحد الموافق 19 يناير، على أن تبدأ الأعمال في تمام الساعة 12 صباحاً وحتى الساعة الـ 5 صباحاً طوال أيام العمل لتفادى أوقات الذروة المرورية.
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