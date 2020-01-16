لمدة 3 أيام.. المرور تعلن إغلاق جزئي لشارع الهرم

كتب: ضياء السقا

أعلنت الإدارة العامة لمرور الجيزة، عن إغلاق جزئي لشارع الهرم لمدة 3 أيام، لاستكمال إجراء أعمال نقل مرافق متعارضة مع مسار المشروع القومى لمترو الأنفاق، الخط الرابع.

وقالت المرور في بيان، إنه سيتم غلق جزئى لشارع الهرم، وتقاطعه مع شارع الشيخ الشربينى " المطبعة " بالاتجاه القادم من المنطقة الأثرية اتجاه ميدان الجيزة، وتقاطع شارع الأهرام مع شارع ضياء بالاتجاه القادم من ميدان الجيزة اتجاه المنطقة الأثرية.

وأضافت، أن الأعمال ستكون لمدة 3 أيام و تبدأ الجمعة الموافق 17 يناير وتنتهى الأحد الموافق 19 يناير، على أن تبدأ الأعمال في تمام الساعة 12 صباحاً وحتى الساعة الـ 5 صباحاً طوال أيام العمل لتفادى أوقات الذروة المرورية.