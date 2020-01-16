ظريف: مستعدون لتسليم جثث الضحايا الأوكرانيين لكييف

أعلن وزير الخارجية ال​إيران​ي، ​محمد جواد ظريف​، في محادثة هاتفية مع وزير الخارجية الأوكراني ​فاديم بريستايكو​، أن "​طهران​ مستعدة لتسليم جثث الأوكرانيين الذين لقوا حتفهم في ​تحطم طائرة​ بوينغ، وستقبل أيضا مساعدة الخبراء الأوكرانيين في فك تشفير الصندوق الأسود". بدوره، شكر بريستايكو إيران على تعاونها وتحملها مسؤولية تحطم طائرة الخطوط الجوية الدولية الأوكرانية.

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