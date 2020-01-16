أعلن مجلس السيادة الانتقالي في السودان، "قبول استقالة مدير جهاز المخابرات العامة أبو بكر دمبلاب، وتعيين الفريق جمال عبد المجيد رئيس هيئة الاستخبارات في القوات المسلحة خلفاً له".
وجاء هذا الإعلان بعد يوم من تقديم دمبلاب استقالته على خلفية تمرد مسلح نظمته مجموعة من العناصر التابعين لجهازه في الخرطوم.
كانت هذه تفاصيل خبر مجلس السيادة الانتقالي في السودان يقبل استقالة مدير جهاز المخابرات العامة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.