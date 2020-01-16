مجلس السيادة الانتقالي في السودان يقبل استقالة مدير جهاز المخابرات العامة

أعلن مجلس السيادة الانتقالي في ​السودان​، "قبول استقالة مدير جهاز المخابرات العامة أبو بكر دمبلاب، وتعيين الفريق جمال عبد المجيد رئيس هيئة الاستخبارات في ​القوات المسلحة​ خلفاً له".

وجاء هذا الإعلان بعد يوم من تقديم دمبلاب استقالته على خلفية تمرد مسلح نظمته مجموعة من العناصر التابعين لجهازه في ​الخرطوم​.