الدفاع الألمانية: واشنطن هددت بزيادة الرسوم على صادرات السيارات الأوروبية

أكدت وزيرة الدفاع الألمانية، أن "​الولايات المتحدة​ تهدد بفرض ​رسوم جمركية​ بنسبة 25%، على صادرات السيارات الأوروبية إذا استمر الأوروبيون في دعم ​الاتفاق النووي​ مع ​إيران​".

هذا وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أن الرئيس الاميركي ​دونالد ترامب​ هدد بذلك في حال لم تتهم ​بريطانيا​ و​فرنسا​ و​ألمانيا​ رسميا إيران بالتخلف عن الاتفاق النووي المبرم في 2015.

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