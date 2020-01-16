سجال بين نقيب الصحافة واحدى الصحافيات في مؤتمر مدير عام قوى الامن

أثناء مداخلة نقيب ​الصحافة​ ​عوني الكعكي​ في المؤتمر الصحافي للمدير العام ل​قوى الأمن الداخلي​ ​اللواء عماد عثمان​، المخصص لعرض أحداث اليومين الماضيين، اعتبر الكعكي أن "ما حصل في الأمس معيب للثورة ولا أعتقد أن هناك ​صحافيين​ يقبلون بأعمال التخريب التي حصلت".

وعلى الإثر قاطعته مراسلة قناة "الجديد" ليال بو موسى قائلة: "ما تحكي بإسمنا كصحافيين"، فرد الكعكي قائلا: "إذا عجبك أو ما عجبك أنا نقيب منتخب لدورتين متتاليتين، وأتكلم بإسم الإعلاميين". فتدخل اللواء عثمان قائلا لبو موسى: "أنا أعطيت الكلام للكعكي وليس لك، وعندما يحين دورك يمكنك التحدث كما تشائين".