أثناء مداخلة نقيب الصحافة عوني الكعكي في المؤتمر الصحافي للمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، المخصص لعرض أحداث اليومين الماضيين، اعتبر الكعكي أن "ما حصل في الأمس معيب للثورة ولا أعتقد أن هناك صحافيين يقبلون بأعمال التخريب التي حصلت".
وعلى الإثر قاطعته مراسلة قناة "الجديد" ليال بو موسى قائلة: "ما تحكي بإسمنا كصحافيين"، فرد الكعكي قائلا: "إذا عجبك أو ما عجبك أنا نقيب منتخب لدورتين متتاليتين، وأتكلم بإسم الإعلاميين". فتدخل اللواء عثمان قائلا لبو موسى: "أنا أعطيت الكلام للكعكي وليس لك، وعندما يحين دورك يمكنك التحدث كما تشائين".
كانت هذه تفاصيل خبر سجال بين نقيب الصحافة واحدى الصحافيات في مؤتمر مدير عام قوى الامن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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