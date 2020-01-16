النشرة: إستقالة عضوين إثنين من مجلس بلدية زحلة بسبب خلافات مع زغيب

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في زحلة أن عوضين اثنين قدما إستقالتهما من مجلس بلدية زحلة- المعلقة-تعنايل وهما رئيس اقليم زحلة في "​الكتائب​" غسان المر وعضو المكتب السياسي في "الكتائب" شارل سابا، في حين رفض العضو الكتائبي الثالث نائب رئيس البلدبة أنطوان الأشقر الإستقالة، مبينا أن الإستقالة جاءت على خلفية خلافات مع رئيس ​البلدية​ ​أسعد زغيب​.

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