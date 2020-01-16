شدّد عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب بلال عبدالله، على أنّها "مسكينة جزين، أن يُمثّلها شتّام، يُتقن التزوير والتحوير والممالقة".
وأكّد في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، أنّه "أفشل عهد منذ الاستقلال، فلا تختلقوا الذرائع والحجج، ولا يمكنكم التطاول على الآخرين لتغطية الحقيقة الساطعة. صَدق من قال، السلطة لا تليق ببعض الناس".
كانت هذه تفاصيل خبر عبدالله: إنه أفشل عهد منذ الاستقلال ومسكينة جزين أن يمثلها شتام يُتقن التزوير والتحوير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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