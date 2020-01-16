عبدالله: إنه أفشل عهد منذ الاستقلال ومسكينة جزين أن يمثلها شتام يُتقن التزوير والتحوير

شدّد عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب ​بلال عبدالله​، على أنّها "مسكينة جزين، أن يُمثّلها شتّام، يُتقن التزوير والتحوير والممالقة".

وأكّد في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، أنّه "أفشل عهد منذ ​الاستقلال​، فلا تختلقوا الذرائع والحجج، ولا يمكنكم التطاول على الآخرين لتغطية الحقيقة الساطعة. صَدق من قال، السلطة لا تليق ببعض الناس".