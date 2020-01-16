MTV: دياب اقترح على بري تسمية محمد فهمي لوزارة الداخلية والمردة لن يقبل بحقيبة واحدة

لفتت معلومات قناة الـ"MTV" إلى أنّ "هناك عقدتين أمام عمليّة ​تأليف الحكومة​. عقدة ​وزارة الصناعة​ الّتي يطالب بها رئيس "الحزب الديمقراطي اللبناني" النائب ​طلال ارسلان​. أمّا أخطر العقد فهي عقدة "​تيار المردة​" الّذي يُطالب بوزيرَين ولن يقبل بحقيبة واحدة".

وشدّدت مصادر "المردة" في هذا الإطار، على أنّ "الدخول إلى الحكومة ليس نزهة، ولن نعرقل لكنّنا لن نشارك إذا كانت الحكومة هي حكومة رئيس "التيار الوطني الحر" وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال ​جبران باسيل​".

كما كشفت معلومات للـ"MTV" أنّ "رئيس الحكومة المكلّف ​حسان دياب​ اقترح على رئيس مجلس النواب ​نبيه بري​ تسمية العميد المتقاعد محمد فهمي ل​وزارة الداخلية والبلديات​".