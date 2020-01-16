أكد نقيب الصحفيين عوني الكعكي أن "الإعلاميين هم مرآة الوطن والجنود المجهولين الذين يضعوا انفسهم تحت الخطر ليسجلوا الحقيقة".
وفي مداخلة له خلال مؤتمر صحفي عقده المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان، أوضح الكعكي أنه "لا يوجد مواطن لبناني ولا صحفي ولا مصور ليسوا مع الدولة والوطن والثورة، هذه الثورة كلنا معها هذه الثورة المقدسة هذه اول ثورة فيها علم واحد لا يوجد فيها مسلم ولا مسيحي".
واعتبر أن "ما حصل بالأمس هو معيب للثورة ويجب التمييز بين الثورة واعمال التخريب، وأنا لا اتصور ان هناك صحفي يقبل بأعمال التخريب".
واعرب الكعكي عن شكره لواء عثمان لأن "اول مرة مسؤول كبير بالدولة والامن يعتذر على اخطاء حصلت، وصحيح ان هذه ردة فعل، فقوى الامن لم تعتد هي على الناس"، مشيراً الى أنه "ليس مقبولا ما حصل باليومين الآخرين، وليس فقط اعتداءات على تسكير طرق والبنك المركزي وحرق الدواليب ورمي المفرقعات، بل ان ما حلص حول الثورة الى اعمال شغب، وخوفا على الثورة نتمنى ان تبقى سلمية".
كانت هذه تفاصيل خبر الكعكي: ما حصل بالأمس هو معيب ويجب التمييز بين الثورة واعمال التخريب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.