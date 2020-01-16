الكعكي: ما حصل بالأمس هو معيب ويجب التمييز بين الثورة واعمال التخريب

أكد نقيب الصحفيين ​عوني الكعكي​ أن "الإعلاميين هم مرآة الوطن والجنود المجهولين الذين يضعوا انفسهم تحت الخطر ليسجلوا الحقيقة".

وفي مداخلة له خلال ​مؤتمر​ صحفي عقده المدير العام ل​قوى الامن الداخلي​ ​اللواء عماد عثمان​، أوضح الكعكي أنه "لا يوجد مواطن لبناني ولا صحفي ولا مصور ليسوا مع ​الدولة​ والوطن و​الثورة​، هذه الثورة كلنا معها هذه الثورة المقدسة هذه اول ثورة فيها علم واحد لا يوجد فيها مسلم ولا ​مسيحي​".

واعتبر أن "ما حصل بالأمس هو معيب للثورة ويجب التمييز بين الثورة واعمال التخريب، وأنا لا اتصور ان هناك صحفي يقبل بأعمال التخريب".

واعرب الكعكي عن شكره لواء عثمان لأن "اول مرة مسؤول كبير بالدولة والامن يعتذر على اخطاء حصلت، وصحيح ان هذه ردة فعل، فقوى الامن لم تعتد هي على الناس"، مشيراً الى أنه "ليس مقبولا ما حصل باليومين الآخرين، وليس فقط اعتداءات على تسكير طرق و​البنك المركزي​ وحرق الدواليب ورمي المفرقعات، بل ان ما حلص حول الثورة الى ​اعمال شغب​، وخوفا على الثورة نتمنى ان تبقى سلمية".