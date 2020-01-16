النشرة: مخابرات الجيش أوقفت مطلوبا في محيط مرجة رأس العين في بعلبك

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في ​البقاع​ أن دورية من ​مخابرات الجيش اللبناني​، أوقفت المطلوب ع ج في محيط مرجة ​رأس العين​ في ​بعلبك​. إضغط للمزيد

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