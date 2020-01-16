عميد الخارجية في "القومي السوري" عرض مع زاسبيكين آخر المستجدات

التقى عميد الخارجية في "​الحزب السوري القومي الاجتماعي​" ​قيصر عبيد​، ​السفير الروسي​ في ​لبنان​ ​الكسندر زاسبكين​ وعرض معه لآخر المستجدات. وجرى خلال اللقاء التشديد على أهمية حماية الاستقرار في لبنان وأن يتجاوز البلد ما يمر به من أوضاع صعبة لا سيما على الصعيد الاقتصادي.

كما تطرق البحث إلى الوضع في ​سوريا​، وما تشهده من استقرار يوفر ارضية لعودة مواطنيها الذين نزحوا بفعل ​الارهاب​، وذلك بالتزامن مع اصرار ​الدولة السورية​ على استعادة السيطرة على كل الأرض السورية، وهذا ما يلقى دعماً من ​روسيا​ وكل حلفاء سوريا، وهو دعم معلن وقد جاءت زيارة الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​ مؤخرا الى دمشق في هذا السياق.

وحول اغتيال الجنرال قاسم سلمياني و​أبو مهدي المهندس​ ورفاقهما، كان الرأي متفقاً بأن "ما حصل هو تصعيد خطير عدا عن كونه انتهاك لسيادة ​العراق​ والقانون الدولي، خصوصاً أن ​سليماني​ والمهندس يتمتعان بصفات رسمية في بلديهما".