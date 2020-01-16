شكرا لقرائتكم خبر عن هيكلة جديدة داخل حزب الغد استعدادا للانتخابات المقبلة .. تعرف على التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر المهندس موسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد، عدة قرارات وهيكلة داخلية في الحزب، وذلك لبناء التشكيل الداخلى الجديد، استعدادا للاستحقاقات الانتخابية المقبلة .

وقرر رئيس الحزب تعيين رجل الأعمال مجدي مسعود نائبا لرئيس حزب الغد للتنمية والتجارة ،ويستكمل حزب الغد بناء هيكله التنظيمي ولجانه المحلية والإقليمية ، استعدادا للاستحقاقات الدستورية القادمة.

كما قرر رئيس حزب الغد، تعيين السيد كمال عثمان مخلوف نائباً لرئيس حزب الغد لشؤون القبائل المصرية والعربية ، ويعد السيد كمال عثمان مخلوفرئيس رابطة ابناء الصعيد بالقاهرة الكبري ورئيس لجنة فض المنازعات بالجيزة كما تم تعيين سيادته نائباً لرئيس مجلس امانة القبائل المصرية والعربية

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كان المهندس موسى مصطفي موسي رئيس حزب الغد قد أصدر قراراً من أيام بتعيين المستشار تحسين محمد رزق مطر نائباً لرئيس حزب الغد لشؤون التعمير، وذلك في ظل استكمال حزب الغد بناء هيكله التنظيمي ولجانه المركزية والمحلية استعداداً للاستحقاقات الانتخابية النيابية والمحلية، كما انضمت الدكتورة نهال فؤاد الأستاذة بجامعة القاهرة وأخصائي سياسات البرامج الاجتماعية بالامم المتحدة سابقًا تنضم لعضوية حزب الغد، حيث أصدر "موسى" قراراً بتعيينها مساعداً لرئيس حزب الغد لشؤون الهجرة.

كما أصدر رئيس حزب الغد قراراً بتعيين الدكتورة منال علام مساعداً لرئيس الحزب للشؤون الاستراتيجية ، وتأتى كل هذه القرارات في ظل إعادة الهيكلة التى يقوم بها حزب الغد لإعادة ترتيب الأوراق الداخلية للحزب والعمل في الشارع من خلال اختيار الكوادر القادرة على التواصل.