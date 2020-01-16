أجرى الملك محمد السادس، اليوم الخميس، مباحثات هاتفية مع فخامة السيد قيس سعيد، رئيس الجمهورية التونسية. وشكلت هذه المباحثات، التي جاءت بمبادرة من الملك، مناسبة للتذكير بالعلاقات التاريخية القوية بين البلدين المغاربيين الشقيقين، والاتفاق على تبادل الزيارات، قريبا، بين قائدي البلدين”.

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كانت هذه تفاصيل خبر اتصال هاتفي بين الملك والرئيس التونسي…وزيارات قريبة بين القائدين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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