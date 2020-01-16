العثماني ولفتيت يحددان موعدا لانتخابات جزئية لملء 3 مقاعد برلمانية شاغرة

حددت مراسيم جديدة لرئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، وقعها بالعطف وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، موعدا لإجراء انتخابات جزئية لملء ثلاثة مقاعد برلمانية شاغرة.

المراسيم الثلاثة، التي نشرت في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، حددت، يوم 19 مارس المقبل، لإجراء الانتخابات الجزئية.

ويتعلق الأمر بانتخاب عضو في مجلس المستشارين برسم الهيأة الناخبة لممثلي الغرف الفلاحية لجهات؛ مراكش آسفي، ودرعة تافلالت، وسوس ماسة، بعدما توفيت المستشارة البرلمانية السابقة، فاطمة آيت موسى.

وبعد تجريد البرلمانيين ؛عثمان عيلة، والصبحي الجيلالي، من مقعديهما، بقرار من المحكمة الدستورية، بعدما انتخبا في إطار الهيأة الناخبة لممثلي الجماعات المحلية، ومجالس العمالات، والأقاليم، لجهتي كلميم واد نون والشرق، على التوالي، دعا مرسومان لرئيس الحكومة إلى انتخابات جزئية لملء المقعدين، وذلك في التاريخ نفسه، 19 مارس المقبل.

وستبتدئ الحملة الانتخابية، في الساعات الأولى من يوم الخميس 12 مارس المقبل، وتنتهي في الساعة الثانية عشرة ليلا من يوم الأربعاء 18 من الشهر نفسه.