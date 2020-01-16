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شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة الوطنية في ليبيا تدعو إلى انسحاب المليشيا من مختلف مناطق البلاد والان مع التفاصيل
الخميس 16 يناير 2020
صورة أرشيفية
دعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، إلى ضرورة الالتزام بمبدأ المساءلة لضمان انسحاب الجماعات المسلحة والمليشيات من مختلف أنحاء البلاد وتفكيكها.
وأبدت اللجنة في بيان لها قلقها فيما يتعلّق بغياب الالتزام بالخطوات الآلية لإخضاع مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي، للمساءلة من الأطراف المساهمة في مؤتمر برلين حول ليبيا.
وأكدت اللجنة أهمية الحوار السياسي الجاري، ومفاوضات السلام بين أطراف الأزمة الليبية، معبرة عن قلقها من خلو أجندة المحادثات من أي التزامات لضمان المحاسبة عن انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي.
وشددت في بيانها ضرورة ألا تخضع حقوق الإنسان لأي تفاوض أو مساومة، بل يجب أن تكون هي الركيزة الأساسية والنقطة المحورية لأي عملية تسوية.
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