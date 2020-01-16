شكرا لقرائتكم خبر عن «شارل ديجول» تدعم الجيش الفرنسي في الشرق الأوسط والان نبدء بالتفاصيل

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن فرنسا ستنشر حاملة الطائرات شارل ديجول والمجموعة القتالية المصاحبة لها من يناير، وحتى أبريل لدعم عمليات الجيش الفرنسي في الشرق الأوسط.

وأضاف ماكرون في خطاب للجيش: "حاملة الطائرات ستدعم عمليات تشامال (في الشرق الأوسط) من يناير إلى أبريل 2020 قبل نشرها في المحيط الأطلسي وبحر الشمال".