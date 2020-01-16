شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر لبنانية : «وزني» وزيرا للمالية في الحكومة الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

قالت مصادر سياسية بارزة اليوم الخميس إنه من المنتظر تعيين الخبير الاقتصادي غازي وزني وزيرا للمالية في حكومة جديدة في لبنان من المتوقع تشكيلها قريبا.

وعمل وزني في السابق مستشارا ماليا للجنة المال والموازنة بالبرلمان اللبناني.

وسيتولى المنصب بينما يسعى لبنان جاهدا للتغلب على أزمة مالية حادة هزت الثقة في نظامه المصرفي وقدرته على سداد واحد من أعلى أعباء الدين العام في العالم.