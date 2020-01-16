تفكيك رمانة يدوية وضعت أسفل سيارة محام في الديوانية

افاد مصدر امني، الخميس، بتفكيك رمانة يدوية وضعت أسفل سيارة محام في الديوانية.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إنه "تم تفكيك رمانة يدوية وضعت أسفل عجلة محامي في الديوانية أمام مكتبه في منطقة العروبة بمركز المدينة".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "مكافحة المتفجرات عالجها دون وقوع اي أضرار مادية او بشرية".