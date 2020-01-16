الحلبوسي: لا وجود لاي طرح بشأن تشكيل اقاليم في البلاد

اكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، الخميس، أن لاوجود لأي طرح بشأن تشكيل اقاليم في البلاد. وقال الحلبوسي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "كنا ولازلنا وسنبقى نؤمن ونعمل على وحدة العراق ارضا وشعبا." وأكد الحلبوسي في بيانه، أن "لاوجود لاي طرح بشأن تشكيل اقاليم في البلاد". وتناقلت عدد من صفحات التواصل الاجتماعي ووسائل الاعلام معلومات تفيد بأن عددا من السياسيين بينهم رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ناقشوا مؤخرا في دولة قطر مشروع "الاقليم السني".

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