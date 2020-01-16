بعث أمير دولة الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح، الخميس، برقیة الى المرجع الاعلى السيد علي الحسيني السیستاني للاطمئنان على صحته. وقالت وكالة الانباء الكويتية (كونا) إن "أمیر البلاد صباح الأحمد الجابر الصباح بعث برقیة الى سماحة السید آیة الله السیستاني إطمأن فیھا على صحته إثر تعرض سماحته لكسر في عظم الفخذ، سائلا المولى تعالى أن ینعم علیھ بالشفاء العاجل ویدیم على سماحتھ موفور الصحة والعافیة".



وأضاتفت، أن "ولي العھد الشیخ نواف الأحمد الجابر الصباح بعث هو الآخر برقیة الى سماحة السید آیة الله السیستاني إطمأن خلالھا على صحته إثر تعرض سماحته لكسر في عظم الفخذ سائلا، كما بعث الشیخ صباح خالد الحمد الصباح رئیس مجلس الوزراء حفظ الله ببرقیة مماثلة".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر امير الكويت يبعث برقیة الى السید السیستاني للاطمئنان على صحته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.