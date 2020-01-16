نجم عراقي ضمن الافضل في بطولة آسيا تحت 23 عاماً

وقد برز خلال الدور الأول العديد من النجوم المميزين، حيث نشر الاتحاد الاسيوي التقرير التالي بإلقاء الضوء على أبرز لاعب من كل فريق من منتخبات غرب آسيا التي تأهلت للدور ربع النهائي، إلى جانب لاعب واحد برز بقوة رغم عدم نجاح فريقه في تجاوز الدور الأول.ومن ضمن الافضل في غرب القارة الصفراء، نجم المنتخب الاولمبي محمد قاسم، حيث كتب الاسيوي عنه في تقريره: "برز المهاجم محمد العراقي محمد قاسم كأحد أفضل المهاجمين في البطولة خلال الدور الأول، بعدما سجل هدفاً في كل مباراة من المباريات الثلاث لمنتخب بلاده".

واضاف الاسيوي، "في المباراة الأولى شارك قاسم كبديل ليسجل هدف التعادل للعراق في مرمى أستراليا، وعاد ليشارك كبديل في المباراة الثانية أمام البحرين وخطف هدف التعادل في الوقت بدل بدل الضائع من الشوط الثاني عندما كانت البحرين تتقدم 2-1".



وتابع "أما في المباراة الثالثة أمام تايلاند المضيفة، فقد شارك قاسم من البداية، ونجح في تسجيل هدف التعادل للمرة الثالثة للعراق في الدقيقة 49، ورغم أن المنتخب العراقي لم يخسر أي مباراة في دور المجموعات إلا أنه أخفق في العبور للدور ربع النهائي".

وتواجد ضمن الافضل كل من: إيهاب الخوالدة من الأردن و زايد العامري من الإمارات و محمد فارس ارناؤوط من سوريا وعبد الرحمن غريب من السعودية.

