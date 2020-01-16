فرنسا ترسل حاملة الطائرات"شارل ديجول" إلى الشرق الأوسط

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الخميس، إرسال حاملة الطائرات "شارل ديجول"، بدءا من يناير/كانون الثاني حتى أبريل/نيسان المقبل، لدعم عمليات الجيش في الشرق الأوسط.

وتعد حاملة الطائرات شارل ديجول أكبر سفينة حربية في أوروبا الغربية، والسفينة السطحية الوحيدة التي تعمل بالطاقة النووية خارج أساطيل الولايات المتحدة.

بدأ بناؤها عام 1987 ودخلت الخدمة لأول مرة عام 2001، وشاركت على مدى السنوات الـ15 الماضية في عدد من العمليات الدولية؛ منها العمليات الفرنسية ضد تنظيم داعش تحت قيادة التحالف الدولي.





وترافق حاملة الطائرات شارل ديجول مجموعة قتالية من 6 سفن بحرية أخرى تشمل عدداً من الفرقاطات وسفينة إمداد وغواصة، وتستوعب طاقماً من 2000 فرد.