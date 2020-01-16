"الشيوخ" الأمريكي يبدأ رسميا إجراءات محاكمة ترامب

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - أ.ف.ب

بدأ مجلس الشيوخ الأمريكي، مساء الخميس، رسميا إجراءات محاكمة الرئيس دونالد ترامب بتهمتي استغلال السلطة وعرقلة عمل الكونجرس.



وباشر النائب الديمقراطي في مجلس النواب الأمريكي آدم شيف، مع بدء الجلسة، تلاوة القرار الاتهامي بحق ترامب في مجلس الشيوخ تمهيدا لمحاكمته.



وقال شيف الذي عين كبير المدعين في هذه المحاكمة: "دونالد جون ترامب، رئيس الولايات المتحدة، تم اتهامه بجرائم وجنح خطيرة"، مشيرا خصوصا إلى الاتهامين اللذين وجههما مجلس النواب إليه في 18 ديسمبر/كانون الأول.

ووافق مجلس النواب الأمريكي في تصويت، أمس الأربعاء، على إحالة القرار الاتهامي بحق ترامب إلى مجلس الشيوخ استعداداً لبدء محاكمة عزله.



كما رجح مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية ألا تستغرق محاكمة ترامب أمام مجلس الشيوخ في محاولة لعزله أكثر من أسبوعين.

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وأعلنت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، تكليف النائب آدم شيف الإشراف على فريق المدعين في المحاكمة الهادفة لعزل ترامب.

وبين المدعين الآخرين المكلفين بهذه القضية، رئيس اللجنة القضائية في مجلس النواب رالف نادر، الذي كتب بنود الاتهام بحق ترامب، وخمسة نواب بينهم زوي لوفجرن التي شاركت سابقاً في جلسات عزل ريتشارد نيكسون وبيل كلينتون.





وقالت بيلوسي عند إعلانها أسماء فريق المدعين السبعة: "المهم أن نقدم ملفاً متينا لأقصى حد لحماية دستورنا والدفاع عنه وإظهار الحقيقة للشعب الأمريكي".

من جانب آخر انتقد ترامب، إجراءات عزله ووصفها بأنها "خدعة"، وذلك في تعقيب على إعلان الديمقراطيين الفريق الذي سيقود محاكمته بمجلس الشيوخ.

وكتب ترامب على تويتر بعد ثوان من إعلان رئيسة مجلس النواب (الديمقراطية) نانسي بيلوسي، فريق المحاكمة المؤلف من 7 أعضاء: "ها نحن نعود مرة أخرى، خدعة أخرى من الديمقراطيين الذين لا يفعلون شيئا".