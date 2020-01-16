وزير الخارجية المصري يؤكد خلال اتصالين هاتفيين بنظيريه الإيطالي واليوناني على خطورة إعلان تركيا بدء إرسال قوات إلى ليبيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أجرى وزير الخارجية المصري سامح شكري، الخميس، اتصاليّن هاتفييّن بوزيريّ خارجية اليونان وإيطاليا، استعراض خلالهما آخر التطورات في ليبيا، لاسيما الإعلان "الخطير" للرئيس التركي إرسال قوات.

وقالت وزارة الخارجية في بيان لها، الخميس، إن الاتصال ركز على الإعلان الصادر عن الرئيس التركي ببدء إرسال قوات إلى ليبيا، وهو الإعلان الذي تم التأكيد خلال الاتصاليّن على خطورته، وتأثيره السلبي على مؤتمر برلين، ودليلاً على النية لخرق قرارات مجلس الأمن، ويُنذر بمزيد من تدويل الأزمة.

وأضاف البيان، أن الاتصاليّن أعرب خلالهما عن القلق الشديد من أن يؤدي مثل هذا الإعلان لإهدار الجهود المبذولة من المجتمع الدولي والدول الحريصة على مصالح ليبيا واستقرارها، والتي تتضافر فيما بينها للتوصل إلى تسوية .

وأوضح البيان أن هناك توافق على أهمية دعم العملية السياسية في برلين، ومنحها كل فرص النجاح بدلاً من المُغامرة مُجدداً بوضع الجهود الدولية في المسألة الليبية موضع الخطر.