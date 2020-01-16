منظمة حقوقية تدعو لتفكيك المليشيات في ليبيا

دعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، إلى ضرورة الالتزام بمبدأ المساءلة لضمان انسحاب الجماعات المسلحة والمليشيات من مختلف أنحاء البلاد وتفكيكها.

وعبرت اللجنة في بيان لها عن قلقها فيما يتعلّق بغياب الالتزام بالخطوات الآلية لإخضاع مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي، للمساءلة من الأطراف المساهمة في مؤتمر برلين حول ليبيا.

وأقرت اللجنة بأهمية الحوار السياسي الجاري، ومفاوضات السلام بين أطراف الأزمة الليبية، معبرة عن قلقها من خلو أجندة المحادثات من أي التزامات لضمان المحاسبة عن انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي.

وأكدت في بيانها ضرورة ألا تخضع حقوق الإنسان لأي تفاوض أو مساومة، بل يجب أن تكون هي الركيزة الأساسية والنقطة المحورية لأي عملية تسوية.





وتتمثّل أبرز الالتزامات المقترحة من اللجنة احترامَ سيادة القانون وحقوق الإنسان والقانون الدولى، والحاجة لتناول أوضاع المحتجزين من دون أي أساس قانوني، والمختطفين والمفقودين واللاجئين، والمشرّدين داخليا.

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وأشارت إلى أنها سبق ونبّهت إلى أهمية الخطوات اللازمة لإنهاء الحصانة والإفلات من العقاب لمرتكبي الجرائم من أجل إيجاد سلام دائم في ليبيا، وضرورة أن تكون جزءاً من أي عملية تسوية.



وأقرت اللجنة بالدعوات الموحدة لضمان انسحاب الجماعات المسلحة من المدن الليبية وأهمية تحقيق الانسحاب، والمطالبة بحل وتكفيك الجماعات والتشكيلات المسلحة في ليبيا لضمان الاستقرار.



وشدد على أن هذه الاستراتيجية لن تتسم بالفاعلية إذا لم تتم محاسبة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني عن أفعالهم وإذا بقوا فسوف يتمتعون بالحصانة الكاملة.





وعبرت اللجنة الوطنية عن قلقها بشأن خروقات وقف إطلاق النار أول الأسبوع الماضي، والتي وافقت عليها الأطراف المختلفة في ليبيا، مؤكدة أنّ مثل هذه الخروقات ستستمرّ إذا استمرّ غياب تبنّي الإجراءات اللازمة لتطبيق وقف إطلاق النار والتهدئة.

واختتمت اللجنة بيانها داعية الأطراف للمشاركة في محادثات السلام ووضع إجراءات مساءلة للمساعدة في وقف تصعيد الخروقات والجرائم.

وارتكبت مليشيات حكومة فايز السراج بطرابلس عدة جرائم حرب ضد الإنسانية وانتهاكات خطيرة للقوانين والأعراف السارية على المنازعات الدولية من بينها التهجير القسري للمواطنين أو قصف المدنيين أو استخدام الأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة في المعارك كجنود أو دروع بشرية، والاختطاف والاختفاء القسري.

ويعقد في العاصمة الألمانية برلين، يوم 19 يناير/كانون الثاني الجاري، مؤتمر دولي حول ليبيا بمشاركة الولايات المتحدة، وعدد من الدول بينها روسيا، وبريطانيا، وفرنسا، والصين، والإمارات، وإيطاليا، ومصر، والجزائر.