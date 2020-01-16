ميركل: استعداد حفتر لاستمرار وقف إطلاق النار "رسالة طيبة"

وصفت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، الخميس، استعداد القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر للاستمرار في وقف إطلاق النار بأنه "رسالة طيبة".

ورحبت ميركل بمشاركة المشير حفتر في مؤتمر ليبيا بالعاصمة الألمانية برلين، والمحدد له يوم الأحد المقبل.

وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون حضورهما مؤتمر برلين لمناقشة الصراع في ليبيا.

وكانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل قد وجهت الدعوة لعدد من الدول لحضور مؤتمر ليبيا في العاصمة الألمانية برلين، موضحة أن "اللقاء سيكون على مستوى زعماء الدول، وذلك بعد تشاور مع أنطونيو جوتيريس، الأمين العام للأمم المتحدة".

Advertisements

وأفادت الحكومة الألمانية بأن مؤتمر برلين ستشارك به الولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا وفرنسا والصين والإمارات ومصر والكونغو وإيطاليا والجزائر وتركيا.

وناشد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، الأربعاء، الأسرة الدولية تقديم "دعم قوي" للمؤتمر، مطالبا بوقف الأعمال العدائية في البلاد.

ومنذ أبريل/نيسان الماضي، ينفذ الجيش الليبي عمليات ضد المليشيات الإرهابية القابعة في طرابلس ويترأسها فايز السراج.

وأحرز الجيش الليبي تقدما واسعا وسيطر على مساحات كبيرة في العاصمة؛ ما دفع السراج للجوء لأردوغان لحمايته ومواجهة الجيش الليبي.

وتنخرط تركيا في دعم حكومة فايز السراج بالعاصمة الليبية طرابلس والتنظيمات الإرهابية والمليشيات المسلحة التابعة له بالمال والسلاح، على الرغم من قرار مجلس الأمن الدولي بحظر توريد السلاح إلى ليبيا منذ 2011.



ومنذ بدء عملية "طوفان الكرامة" التي أطلقها الجيش الليبي في أبريل/نيسان الماضي لتحرير طرابلس من التنظيمات الإرهابية والمليشيات المسلحة، أسقطت القوات المسلحة أكثر من 30 طائرة تركية مسيرة تابعة للمليشيات.