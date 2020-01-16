انت الان تتابع بيلوسي: إدارة ترامب انتهكت القانون بحجب المساعدات الأمريكية عن أوكرانيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
اتهمت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي يوم الخميس إدارة الرئيس دونالد ترامب بانتهاك القانون بحجب مساعدات عن أوكرانيا كان الكونجرس قد أقرها، وذلك بعد صدور تقرير من هيئة رقابية تابعة للكونجرس عن المسألة.
وقالت بيلوسي للصحفيين ”مكتب الإدارة والميزانية والبيت الأبيض والإدارة انتهكوا.. أقول انتهكوا القانون... هذا يعزز مرة أخرى الحاجة للوثائق و(استدعاء) الشهود في مجلس الشيوخ الذي سيجري محاكمة الرئيس دونالد ترامب“.
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