بوتين يوقع مرسوما بتعيين ميشوستين رئيسا لوزراء روسيا

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ميخائيل ميشوستين المدير السابق لهيئة الضرائب يتحدث في موسكو يوم الخميس وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الخميس مرسوما لتعيين ميخائيل ميشوستين رئيسا للوزراء بعد فترة وجيزة من حصول المدير السابق لهيئة الضرائب على موافقة البرلمان لشغل المنصب. ويأتي تعيين ميشوستين في إطار تغييرات شاملة للنظام السياسي أعلنها بوتين يوم الأربعاء وأدت لاستقالة رئيس الوزراء ديمتري ميدفيديف وحكومته.

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