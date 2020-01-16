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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزير الخارجية المصري: الخطوة التركية في ليبيا دليل على النية لخرق قرارات مجلس والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 16 يناير 2020
الخليج 365 ـ متابعات
أكد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، خلال اتصالين هاتفيين بنظيريه الإيطالي واليوناني على خطورة إعلان تركيا بدء إرسال قوات إلى ليبيا.
وأضاف، اليوم الخميس، كانون الثاني 16، 2020، أن الخطوة التركية تعتبر دليلاً على النية لخرق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وتنذر بمزيد من تدويل الأزمة الليبية.
وكان شكري قد بحث مع أعضاء الكونغرس الأمريكي، في وقت سابق اليوم، الأوضاع في ليبيا.
وأعلنت تركيا، مساء اليوم، عن بدء إرسال قوات إلى ليبيا للمشاركة في القتال إلى جانب مليشيا الوفاق.
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