كندا: تطالب إيران بدفع تعويضات لأهالي ضحايا الطائرة الأوكرانية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 16 يناير 2020
الخليج 365
طالب وزير الخارجية الكندي، فرانسوا فيليب شامباين، الخميس، بإجراء تحقيق دولي وشفاف بحادثة الطائرة الأوكرانية، التي أسقطت الأسبوع الماضي بصاروخ من الحرس الثوري، مودية بحياة 176 راكباً، معظمهم كنديون وإيرانيون، وقال "على إيران التعاون الكامل".
وبحسب ترجمة للعربية، أضاف وزير الخارجية الكندي فى مؤتمر صحفي بخصوص الطائرة الأوكرانية، التي أسقطتها إيران "علينا التعرف على جثث ضحايا الطائرة الأوكرانية قبل إعادتها".
وأكد أن على إيران تحمل مسؤوليتها إزاء أهالي ضحايا الطائرة، ودفع تعويضات لهم، مشيراً إلى أن طهران اعترفت بمسؤوليتها. مؤكداً أن هناك عواقب.
هذا وأكد شامباين أن التحقيقات كفيلة بكشف ملابسات كارثة الطائرة الأوكرانية.
وجدد وزير خارجية كندا مطالبة النظام الإيراني بإعطاء إجابات مقنعة بدلاً من إلقاء اللوم وقال "العالم "لن يهدأ" قبل الحصول على إجابات بشأن الطائرة".
وكانت الخارجية الكندية قد أكدت أن إيران أصدرت تأشيرات معدودة للمحققين الكنديين الذين من المفترض أن يشاركوا في التحقيق بحادثة تحطم الطائرة الأوكرانية في طهران، ومعهم آخرون من أميركا وفرنسا.
وكانت الطائرة الأوكرانية أسقطت بصاروخ بعيد إقلاعها، الأربعاء الماضي، ما أدى إلى مقتل 176 شخصاً كانوا على متنها. وبعدما نفت طهران لأيام ما أعلنته دول غربية حول إسقاط الطائرة، وهي من طراز بوينغ 737 بصاروخ، عادت القوات المسلحة الإيرانية واعترفت صباح السبت بمسؤوليتها عن المأساة، متحدثة عن "خطأ بشري" ناجم عن التوتر والارتباك!.
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