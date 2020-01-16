عاجل.. مجلس الشيوخ يبدأ رسميا إجراءات محاكمة ترامب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 16 يناير 2020

الخليج 365

قالت وسائل إعلام محلية أمريكية، أن مجلس الشيوخ الأمريكي بدأ رسميا إجراءات محاكمة دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة.

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وفي وقت سابق قال موقع “نيوزويك”، إن أول استفتاء على عزل الرئيس الأمريكى دونالد ترامب داخل الكونجرس الأمريكى فشل بنسبة كبيرة، وذلك بعد تعهد عضو الكونجرس الأمريكى أل جرين بإجراء تصويت فى مجلس النواب حول عزل الرئيس دونالد ترامب.

وأضاف الموقع فى تقرير له اليوم، أن هذه هى المرة الأولى في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية أن يتم إجراء تصويت لمحاولة عزل رئيس الدولة، وإن هذا التصويت يمثل أول استفتاء على استمرار الرئيس قبل أقل من عام على بدء فترته الرئاسية التي تستمر أربع سنوات.

وكان جرين، الديمقراطي الذي يمثل أجزاء من مدينة هيوستان تكساس، أول عضو بالكونجرس يطالب بعزل ترامب داخل مجلس النواب في مايو الماضي.

وقال في كلمة ألقاها في وقت ماضى: “أرفض أن أقف مكتوفي الأيدي بينما يقوم ملياردير متعصب بالإضرار ببلادي بشكل لا يمكن إصلاحه، ملياردير متعصب يتسامح مع العنصريين البيض ولا يتسامح مع الإسلام، ملياردير متعصب يتسامح مع العداء للسامية والعنصرية والانحياز الجنسي وكراهية الأجانب ورفض المثليين”.