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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الزعتر: مقتل سليماني فرض نوعا من الصراع داخل الحرس الثوري والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 16 يناير 2020
الخليج 365 ـ متابعات
قال الكاتب والمحلل السياسي، خالد الزعتر، إن مقتل الإرهابي قاسم سليماني، قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، فرض نوعا من الصراع المتصاعد داخل الحرس الثوري.
وأضاف الكاتب الزعتر، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، اليوم الخميس، كانون الثاني 16، 2020، أن الأمور بدأت تتجه نحو التصفية الجسدية والتخلص من بعض القيادات.
وجاء حديث الزعتر تعليقا على وفاة أحد كبار قادة الحرس الثوري الإيراني (علي فضلي) في ظروف غامضة.
وقتل سليماني، الأسبوع قبل الماضي، بقصف جوي أمريكي في العاصمة العراقية بغداد.
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