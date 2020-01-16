شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الخارجية الكندية تطالب إيران بدفع تعويضات لأهالي ضحايا الطائرة الأوكرانية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 16 يناير 2020

Advertisements الخليج 365 ـ متابعات

طالب وزير الخارجية الكندي، فرانسوا فيليب شامباين، إيران بدفع تعويضات لأهالي ضحايا حادثة الطائرة الأوكرانية، وإجراء تحقيق دولي وشفاف في ملابسات حادث الطائرة التي أقرت إيران بإسقاطها ليلة الهجوم على القواعد الأمريكية في العراق.



وتابع خلال مؤتمر صحافي اليوم الخميس، كانون الثاني 16، 2020، بخصوص الطائرة الأوكرانية، التي أسقطتها إيران "علينا التعرف على جثث ضحايا الطائرة الأوكرانية قبل إعادتها".

وقال إن على إيران تحمل مسؤوليتها إزاء أهالي ضحايا الطائرة الأوكرانية، ودفع تعويضات لهم، مشيراً إلى أن طهران اعترفت بمسؤوليتها. مؤكداً أن هناك عواقب.