صعدة.. قصف صاروخي ومدفعي على مواقع للمليشيا برازح

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 16 يناير 2020 Advertisements الخليج 365 _ صعدة قصفت القوات السعودية، اليوم الخميس، مواقع لمليشيات الحوثي في مناطق حدودية بمحافظة صعدة شمالي اليمن.

وقالت مصادر محلية إن مواقع للمليشيا في مناطق متفرقة من مديرية رازح الحدودية مع المملكة العربية السعودية تعرضت لقصف صاروخي ومدفعي عنيف. ولم تتوفر على الفور معلومات حول الخسائر التي أسفر عنها القصف الصاروخي و المدفعي.

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