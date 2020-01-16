شكرا لقرائتكم الجيش الليبي: ميليشيات سورية تقتل ليبيين عائدين لطرابلس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد الجيش الليبي، الخميس، أن ميليشيات سورية قتلت ليبيين عائدين لمنازلهم في طرابلس.

كما قال إن مسلحين سوريين أطلقون النار على سكان على طريق السدرة.

وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، جدد تأكيده، الخميس، قبيل أيام من مؤتمر برلين لحل الأزمة الليبية، أن بلاده ستبدأ بإرسال قوات إلى ليبيا، دعماً لحكومة الوفاق برئاسة فايز السراج.

وأضاف أردوغان، الذي تحدث في أنقرة، أن بلاده ستستمر في استخدام كل الوسائل الدبلوماسية والعسكرية لضمان الاستقرار إلى الجنوب من أراضيها بما في ذلك ليبيا. ومن المقرر أن يجتمع أردوغان مع زعماء ألمانيا وروسيا وبريطانيا وإيطاليا يوم الأحد لبحث الأزمة الليبية.

Advertisements

بدوره أعلن وزير الدفاع التركي، أمس الأربعاء، أن فريقاً تركياً لتدريب ميليشيات حكومة الوفاق برئاسة، فايز السراج، التي تقاتل ضد قوات الجيش الليبي بقيادة خليفة حفتر، متواجد الآن في ليبيا.

2000 دولار للمقاتل

وكانت صحيفة الغارديان نشرت أمس الأربعاء، تقريراً كشفت فيه، أن ألفي مقاتل سوري سافروا من تركيا إلى ليبيا، للمشاركة في ساحات القتال، في تطور غير مسبوق يهدد بزيادة تعقيد الوضع في ليبيا.

قالت مصادر مطلعة للصحيفة، إن المقاتلين وقعوا عقوداً لمدة 6 أشهر مع ميليشيات الوفاق وليس الجيش التركي، مقابل 2000 دولار لكل مقاتل شهرياً، وهو مبلغ ضخم مقارنة مع الذي كانوا يحصلون عليه في سوريا وهو 52 دولاراً لكل شهر، وتم إعطاؤهم وعوداً بالحصول على الجنسية التركية.

كما ستقوم تركيا بدفع الفواتير الطبية للجنود الجرحى، ومسؤولة عن إعادة القتلى إلى سوريا، وفق ما ذكرته "الغارديان".